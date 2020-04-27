2020-04-27T09:38:32+03:00
Общество

Смолян приглашают принять участие в «Бессмертном полку»

В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне акция пройдет онлайн
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смолян приглашают принять участие в «Бессмертном полку». Фото: из архива Смоленской областной Думы.Смолян приглашают принять участие в «Бессмертном полку». Фото: из архива Смоленской областной Думы.
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Смолян приглашают принять участие в «Бессмертном полку». Из-за пандемии в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне акция пройдет онлайн. Стать ее участником просто: все желающие могут загрузить на сайт фотографию героя, рассказать о нем, а в день проведения мероприятия увидеть портрет наряду с другими на телеканале «Регион 67».

Прием фотографий уже начался.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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