Смолян приглашают принять участие в «Бессмертном полку»
В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне акция пройдет онлайн
Смолян приглашают принять участие в «Бессмертном полку». Фото: из архива Смоленской областной Думы.
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Смолян приглашают принять участие в «Бессмертном полку». Из-за пандемии в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне акция пройдет онлайн. Стать ее участником просто: все желающие могут загрузить на сайт фотографию героя, рассказать о нем, а в день проведения мероприятия увидеть портрет наряду с другими на телеканале «Регион 67».
Прием фотографий уже начался.
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ИСТОЧНИК KP.RU