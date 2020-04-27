2020-04-27T11:03:29+03:00
Общество

Коронавирус зарегистрировали у 324 смолян

Инфекция найдена в 14 районах области, а также в Десногорске и Смоленске
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленской области зарегистрированы новые заболевшие коронавирусом. Фото: из архива администрации Смоленской области.В Смоленской области зарегистрированы новые заболевшие коронавирусом. Фото: из архива администрации Смоленской области.
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Коронавирус зарегистрировали у 324 смолян, сообщает данные на 27 апреля Оперативный штаб. За последние сутки заболели еще 35 человек. Инфекция найдена в 14 районах области, а также в Десногорске и Смоленске. Лидером по числу заболевших остается Вяземский район – вспышка произошла в интернате для пенсионеров (в районе более 130 инфицированных), на втором месте Смоленск (по данным на 26 апреля заболели 64 человека) и Гагаринский район (20 человек).

Новые случаи заболевания COVID-19 выявлены в основном по активному контакту с ранее заболевшими. В то же время выздоровело 26 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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