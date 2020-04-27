2020-04-27T12:24:00+03:00
Общество

Смолянам расскажут о мерах поддержки бизнеса во время пандемии

Предприниматели узнают об отсрочке по налогам и кредитам, арендных каникулах и снижении надзорной нагрузки
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смолянам расскажут о мерах поддержки бизнеса во время пандемии. Фото: deloros67.ru.Смолянам расскажут о мерах поддержки бизнеса во время пандемии. Фото: deloros67.ru.
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Смоленским бизнесменам расскажут о сохранении бизнеса во время пандемии. Во вторник, 28 апреля, актёр Максим Киселёв вместе с предпринимателем, председателем регионального отделения «Деловой России» Николаем Шумейко поговорят о мерах поддержки малого и среднего бизнеса. Гость эфира расскажет, кто может рассчитывать на помощь от государства и как получить эту поддержку, а также ответит на вопросы зрителей.

Онлайн-встреча пройдёт в 20:00 в официальных группах Волонтерского центра «Единой России» в социальных сетях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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