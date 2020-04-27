27 Апр 2020 2020-04-27T12:24:00+03:00

Смолянам расскажут о мерах поддержки бизнеса во время пандемии. Фото: deloros67.ru.

Предприниматели узнают об отсрочке по налогам и кредитам, арендных каникулах и снижении надзорной нагрузки

Изменить размер текста: A A

Смоленским бизнесменам расскажут о сохранении бизнеса во время пандемии. Во вторник, 28 апреля, актёр Максим Киселёв вместе с предпринимателем, председателем регионального отделения «Деловой России» Николаем Шумейко поговорят о мерах поддержки малого и среднего бизнеса. Гость эфира расскажет, кто может рассчитывать на помощь от государства и как получить эту поддержку, а также ответит на вопросы зрителей.

Онлайн-встреча пройдёт в 20:00 в официальных группах Волонтерского центра «Единой России» в социальных сетях.

Читайте также:

Политические силы призвали сконцентрироваться на работе по оказанию помощи смолянам в период пандемии. Волонтеры заметили, что кто-то снимает объявления с информацией о работе и номерами телефонов Центра помощи (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU