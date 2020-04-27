27 Апр 2020 2020-04-27T12:33:05+03:00

В Смоленске у 17-летней девушки нашли наркотик. Фото: УГИБДД УМВД России по Смоленской области.

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В Смоленске на улице Кирова у 17-летней жительницы Ярцева нашли наркотик, сообщает официальный представительно регионального СКР Наталья Зуева. Девушка перевозила запрещенный препарат в машине: смолянка сидела рядом с водителем.

- Автомобиль был остановлен для проверки. Наркотик находился в куртке подозреваемой, - сообщили в ведомстве.

Расследование дела шло почти 10 месяцев. В настоящее время оно передано в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU