В Смоленске у 17-летней девушки нашли наркотик
В Смоленске на улице Кирова у 17-летней жительницы Ярцева нашли наркотик, сообщает официальный представительно регионального СКР Наталья Зуева. Девушка перевозила запрещенный препарат в машине: смолянка сидела рядом с водителем.
- Автомобиль был остановлен для проверки. Наркотик находился в куртке подозреваемой, - сообщили в ведомстве.
Расследование дела шло почти 10 месяцев. В настоящее время оно передано в суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU