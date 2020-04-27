27 Апр 2020 2020-04-27T13:09:10+03:00

ДК железнодорожников в Смоленске перешел на удаленный режим работы. Фото: пресс-служба МЖД.

Обучение в кружках, работавших в здание, доступно онлайн

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В условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки Дворец культуры железнодорожников в городе Смоленске перешел в режим онлайн-занятий, сообщает пресс-служба компании.

Использование возможностей социальных сетей, мессенджеров и различных учебных онлайн-платформ позволило танцевальному коллективу ДКЖ «Дыхание», вокальной студии, школе игры на гитаре и театральной студии заниматься дистанционно. Ребята разбирают задания самостоятельно, а затем вместе с преподавателем проверяют и закрепляют навыки на видео-уроках.

Для тех, кто трудится на рабочих местах или удаленно, педагоги ДКЖ готовят комплекс упражнений гимнастики.

ИСТОЧНИК KP.RU