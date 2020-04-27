ДК железнодорожников в Смоленске перешел на удаленный режим работы
В условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки Дворец культуры железнодорожников в городе Смоленске перешел в режим онлайн-занятий, сообщает пресс-служба компании.
Использование возможностей социальных сетей, мессенджеров и различных учебных онлайн-платформ позволило танцевальному коллективу ДКЖ «Дыхание», вокальной студии, школе игры на гитаре и театральной студии заниматься дистанционно. Ребята разбирают задания самостоятельно, а затем вместе с преподавателем проверяют и закрепляют навыки на видео-уроках.
Для тех, кто трудится на рабочих местах или удаленно, педагоги ДКЖ готовят комплекс упражнений гимнастики.
ИСТОЧНИК KP.RU