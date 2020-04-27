27 Апр 2020 2020-04-27T13:53:57+03:00

Еще один район с Covid-19 найден в Смоленской области. Фото: из архива издания. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Ранее Духовщина была в числе благополучных по заболеваемости муниципальных образований

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В Духовщинском районе найдена коронавирусная инфекция. Ранее муниципальное образование было в числе благополучных по заболеваемости. Также значительный прирост заболевших выявлен в Вяземском районе – 144 (+12), Гагаринском – 28 (+8), Починковском – 20 (+6), Смоленске – 71 (+5), Ельнинском – 6 (+2) и «плюс» заболевший в Десногорске – 14.

Всего в Смоленской области за сутки заболело 35 человек. В регионе инфекция обнаружена у 324 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU