2020-04-27T17:04:24+03:00
Общество

В Смоленске регистрация машин идет только по записи

Получить услугу можно через портал Госуслуг
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске регистрация машин идет только по записи. Фото: из архива издания.В Смоленске регистрация машин идет только по записи. Фото: из архива издания.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске регистрация машин идет только по записи через портал Госуслуг, сообщает отделение №1 МОРЭР ГИБДД УМВД России по Смоленской области. Пользователи, ранее оформившие заявки через Единый портал государственных услуг, получают услуги, согласно назначенной дате и времени.

Сотрудники отделения обращают внимание, что за нарушение сроков регистрации автомобилей Госавтоинспекция временно не будет привлекать автомобилистов к административной ответственности.

Вопросы регистрации или снятия с учета машины можно обсудить по телефону - 8 (4812) 41-47-76.

ИСТОЧНИК KP.RU

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