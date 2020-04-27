В Смоленске регистрация машин идет только по записи
Получить услугу можно через портал Госуслуг
В Смоленске регистрация машин идет только по записи. Фото: из архива издания.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске регистрация машин идет только по записи через портал Госуслуг, сообщает отделение №1 МОРЭР ГИБДД УМВД России по Смоленской области. Пользователи, ранее оформившие заявки через Единый портал государственных услуг, получают услуги, согласно назначенной дате и времени.
Сотрудники отделения обращают внимание, что за нарушение сроков регистрации автомобилей Госавтоинспекция временно не будет привлекать автомобилистов к административной ответственности.
Вопросы регистрации или снятия с учета машины можно обсудить по телефону - 8 (4812) 41-47-76.
ИСТОЧНИК KP.RU