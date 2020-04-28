В Смоленске мужчина изнасиловал 13-летнего ребенка
В Смоленске мужчина у себя дома изнасиловал 13-летнего ребенка, сообщает региональное управление СК России. По данному факту возбуждено уголовное дело. Детали случившегося не разглашаются в интересах следствия.
В настоящее время подозреваемый задержан и заключен под стражу.
Ранее в Смоленской области коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт по резонансному делу об изнасиловании и убийстве местным жителем своей 7-летней приемной дочери. 49-летний воспитывал четверо приемных детей от 6 до 10 лет. Преступление в отношении ребенка произошло 3 января 2018 года, когда приемная мать уехала к родственникам в другой город.
ИСТОЧНИК KP.RU