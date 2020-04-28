2020-04-28T08:44:52+03:00
Общество

В Смоленском Поозерье закрыли лагеря и базы отдыха

Посещение парка возможно только с разрешения администрации национального парка
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В Смоленском Поозерье закрыли лагеря и базы отдыха. Фото: Смоленское Поозерье.В Смоленском Поозерье закрыли лагеря и базы отдыха. Фото: Смоленское Поозерье.
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До 1 июня 2020 года смоляне не смогут отдохнуть на базах отдыха и лагерях в Смоленском Поозерье. Речь идет о жилом корпусе и кемпинговом лагере экоцентра «Бакланово» и гостевом доме в деревне Петраково.

Решение принято в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Посещение парка возможно только с разрешения администрации национального парка, говорят сотрудники Поозерья, которое можно получить на сайте.

Ранее в Смоленске перенесли празднование Парада Победы, а акция «Бессмертный полк» пройдет онлайн.

ИСТОЧНИК KP.RU

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