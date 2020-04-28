В Смоленском Поозерье закрыли лагеря и базы отдыха
Посещение парка возможно только с разрешения администрации национального парка
В Смоленском Поозерье закрыли лагеря и базы отдыха. Фото: Смоленское Поозерье.
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До 1 июня 2020 года смоляне не смогут отдохнуть на базах отдыха и лагерях в Смоленском Поозерье. Речь идет о жилом корпусе и кемпинговом лагере экоцентра «Бакланово» и гостевом доме в деревне Петраково.
Решение принято в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Посещение парка возможно только с разрешения администрации национального парка, говорят сотрудники Поозерья, которое можно получить на сайте.
Ранее в Смоленске перенесли празднование Парада Победы, а акция «Бессмертный полк» пройдет онлайн.
ИСТОЧНИК KP.RU