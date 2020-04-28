Смоленский Лицей попал в список лучших школ в России

28 Апр 2020 2020-04-28T09:18:03+03:00

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Смоленский Лицей имени Кирилла и Мефодия попал в список 300 лучших школ России, сообщает областная администрация. Учреждение поднялось с 277 на 175 место.

В администрации региона отмечают, что в 2019 году 122 выпускника учреждения поступили в ведущие вузы страны – МГУ, инженерно-физический институт, технический университет имени Н.Э. Баумана, медицинский университет имени И.М. Сеченова и др. Из них 101 человек учится бесплатно.

Ранее школа №33 в седьмой раз вошла в сотню лучших в России. Учреждение победило в номинации «Современная школа – территория инноваций и развития» и получила золотую медаль. Директор школы Сергей Жойкин награждён почетным знаком и удостоен звания «Директор года – 2019».

ИСТОЧНИК KP.RU