В Смоленской области ищут мужчину

28 Апр 2020 2020-04-28T10:34:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В Смоленской области ищут 49-летнего Борислава Логинова. 20-21 апреля он уехал на заработки в наш регион и уже неделю не дает о себе знать.

- Прошу срочной помощи в поиске. Знаю только, что там есть церковь, - написала автор сообщения в соцсетях.

Если вам что-либо известно о пропавшем, просьба позвонить по телефону – 89301528572 (Дарья).

Также не закончены поиски женщины и подростка, пропавших в марте 2020 года. Оксана Коренькова и Денис Московский весной собирались в Москву.

ИСТОЧНИК KP.RU