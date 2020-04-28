В Смоленской области ищут мужчину
49-летний Борислав Логинов пропал в неделю назад
В Смоленской области ищут мужчину. Фото: «Жалобная книга. Смоленск» ВКонтакте.
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В Смоленской области ищут 49-летнего Борислава Логинова. 20-21 апреля он уехал на заработки в наш регион и уже неделю не дает о себе знать.
- Прошу срочной помощи в поиске. Знаю только, что там есть церковь, - написала автор сообщения в соцсетях.
Если вам что-либо известно о пропавшем, просьба позвонить по телефону – 89301528572 (Дарья).
Также не закончены поиски женщины и подростка, пропавших в марте 2020 года. Оксана Коренькова и Денис Московский весной собирались в Москву.
ИСТОЧНИК KP.RU