28 Апр 2020 2020-04-28T10:58:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Смоляне отдали голоса за новый рынок для фермеров напротив гипермаркета «Магнит», что на улице Попова. Участие в опросе приняли 4,9 тысяч человек, что составляет 78% от числа проголосовавших.

Торговля предположительно начнется уже в ближайшее время. Для продавцов и покупателей будут созданы комфортные условия.

- При максимальном сохранении зеленых насаждений будут установлены порядка 50 индивидуальных домиков для торговли и 40 торговых мест с навесами для желающих реализовать продукцию, выращенную на приусадебных участках или в личных подсобных хозяйствах. Контроль за ее качеством и безопасностью обеспечит специализированный ветеринарный пункт, - прокомментировали сотрудники администрации региона. - Также для удобства и комфорта продавцов и покупателей проект строительства рынка предусматривает обустройство систем электроснабжения, освещения, установку стационарных туалетов, создание парковочных мест для автотранспорта.

Кроме этого, прилегающая территория будет адаптирована под зону отдыха: там проложат дорожки, установят лавочки, высадят деревья и кустарники.

Ранее "КП" сообщала, что еще один продовольственный рынок построят в Духовщине Смоленской области. Место для его расположения уже выбрано и размежёвано. Сообщается, что строительство рынка обойдется в 3,5 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU