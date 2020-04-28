28 Апр 2020 2020-04-28T11:17:20+03:00

Зафиксирован еще один погибший от коронавируса

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По данным на 28 апреля, 369 человек заразились Covid-19 в Смоленской области (+45 за сутки и 161 за неделю). Также зарегистрирован еще один погибший от коронавируса. На сегодняшний день от осложнений, вызванных инфекцией, скончались трое.

Также известно, что 26 человек вылечились и их состояние здоровья больше не вызывает тревоги.

Ранее региональный Роспотребнадзор отмечал, что под присмотром медиков находится еще более 2700 человек. В день четыре лаборатории проводят более 8 тысяч тестов на Covid-19.

О районах-лидерах по числу заболевших можно узнать здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU