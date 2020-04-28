28 Апр 2020 2020-04-28T11:20:49+03:00

Для обработки применялись высокоэффективные дезинфицирующие средства, безопасные для людей и животных

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Комплексную дезинфекцию на железнодорожном вокзале Смоленска провели его работники совместно с сотрудниками Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области», сообщает пресс-служба компании.

Санитарная обработка осуществлена во всех помещениях, включая служебные и переходные тоннели вокзала. Для обработки применялись высокоэффективные дезинфицирующие средства, безопасные для людей и животных.

На железнодорожном вокзале Смоленска проведена дезинфекция. Фото: пресс-служба МЖД.

На вокзале в Смоленске и других железнодорожных вокзалах области, имеющих дежурный персонал, в настоящее время реализуются противовирусные мероприятия, которые включают в себя усиленную уборку с применением дезинфицирующих средств, нанесение специальной разметки и предупреждающих стикеров для соблюдения пассажирами социальной дистанции.

Кроме того, на вокзалах постоянно осуществляется информирование пассажиров о мерах по нераспространению коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU