Дистанционное обучение для большой семьи из Смоленска стало удобнее

28 Апр 2020 2020-04-28T12:06:10+03:00

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Партийцы и сторонники «Единой России» на личные средства приобрели более 20 ноутбуков для смоленских выпускников из многодетных семей. Ранее еще одна семья была обеспечена необходимой оргтехникой.

С переходом на онлайн-уроки родители столкнулись с трудностями – нехваткой нужного количества техники. Марианна вместе с мужем воспитывает троих школьников: второй, восьмой и одиннадцатый классы. Старшая Ксения сейчас активно готовится к поступлению.

«У нас был старенький компьютер, который не выдержал дистанционного обучения. Детям приходилось выполнять домашнее задание в телефоне», - рассказала Марианна.

Многодетным семьям подарили компьютерную технику. Фото: smolensk.er.ru.

Секретарь регионального отделения «Единой России» Игорь Ляхов и военный комиссар Смоленской области Владимир Рыкалов помогли решить проблему. Семье вручили три ноутбука, чтобы дистанционно смогли обучаться все дети.

«В первую очередь тебе, Ксения, желаем, чтобы ты успешно окончила школу № 32, которая носит имя легендарного советского авиационного конструктора Семена Лавочкина», - обратился Игорь Ляхов к выпускнице.

«Огромная вам благодарность за заботу в такой нелегкий период», - сказала многодетная мама.

«Вы исправно трудитесь в военной академии, - отметил Владимир Рыкалов, обращаясь к Марианне Викторовне. - Очень важно, чтобы люди чувствовали заботу. Нужно поддерживать друг друга».

Напомним, региональный координатор партпроекта «Крепкая семья» Светлана Новикова выступила с инициативой поддержать выпускников из малообеспеченных многодетных семей. Единороссы и сторонники «Единой России» выделили собственные средства на покупку необходимой техники.

«Важно, чтобы дети, несмотря на сложившуюся в стране ситуацию, могли полноценно учиться, особенно выпускники, которые должны качественно подготовиться к экзаменам, поступить в вузы. Было принято решение обеспечить старшеклассников из многодетных семей необходимой оргтехникой», - подчеркнул Игорь Ляхов.

ИСТОЧНИК KP.RU