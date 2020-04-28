28 Апр 2020 2020-04-28T12:56:32+03:00

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В Смоленске у ГАЗели оторвало кузов на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Кирова. Инцидент произошел днем 28 апреля. Металлический короб во время движения машины слетел назад. По счастливой случайности никто из автомобилистов, ехавших в тот момент по дороге, не пострадал.

Очевидцы предполагают, что кузов оторвало из-за несвоевременного ремонта машины.

Ранее "КП" писала, что в Смоленске регистрация машин идет только по записи через портал Госуслуг. При этом сотрудники отделения №1 МОРЭР ГИБДД говорят, что временно не будут привлекать автомобилистов к административной ответственности за нарушение сроков.

ИСТОЧНИК KP.RU