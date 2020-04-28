В двух новый районах Смоленщины найден Covid-19

28 Апр 2020 2020-04-28T17:05:22+03:00

В регионе 67 под медицинским наблюдением находится 2758 человек

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По два заболевших обнаружено в Кардымовском и Угранском районах Смоленской области. Ранее в этих муниципальных образованиях не фиксировался диагноз Covid-19.

Всего по данным на 28 апреля, как ранее писал «КП», в регионе 67 заболели 369 человек (+45 за сутки). В общей сложности за неделю больных стало больше на 161. Три человека погибли.

За последние сутки прирост по заболевшим выявлен в Вяземском районе – 148 (+4), Починковском - 36 (+16), Ельнинском - 7 (+1), Сафоновском – 14 (+6), Смоленском – 3 (+3) и самом Смоленске – 82 (+11).

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ИСТОЧНИК KP.RU