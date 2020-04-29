29 Апр 2020 2020-04-29T08:18:20+03:00

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В Смоленске отремонтируют мемориал на улице Маршала Конева, сообщает комитет по информационной политике администрации города. На территории захоронения пройдет косметический ремонт. Его планируют провести в два этапа: первый предполагает снятие старой шпатлевки в районе братской могилы и самой стелы, второй - армирование подпорных стенок мемориала. Кроме этого, к концу мая планируется благоустроить центральную дорожку.

Напомним, мемориальный комплекс посвящен 30 тысячам советским военнопленным, погибшим в концлагере №126 и госпиталя №175. Сам госпиталь располагался в 150 метрах от этого места.

Ранее в Реадовском парке появился Сад Памяти. Вокруг кургана высадили 75 рябин и 20 кустов сортовой сирени.

ИСТОЧНИК KP.RU