Экс-директор Смоленскавтодора попался на неоплате налогов

29 Апр 2020 2020-04-29T08:32:27+03:00

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Экс-директор Смоленскавтодора подозревается в неоплате налогов на сумму 46 млн рублей, сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Смоленской области (по взаимодействию со СМИ) Наталья Зуева. По версии следствия, с января 2015 по март 2018 он вносил ложные сведения в налоговые декларации.

В настоящее время следователи изучают документы и устанавливают все обстоятельства преступления.

Ранее в Смоленске задержали предпринимателя, работавшего в сфере грузоперевозок. Тот скрывал доход с января 2014 года по сентябрь 2016-го. Недоплата по налоговым обязательствам составила 49 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU