2020-04-29T08:32:27+03:00
Происшествия

Экс-директор Смоленскавтодора попался на неоплате налогов

Бывший руководитель бюджетной организации подозревается в сокрытии 46 млн рублей
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
Экс-директор Смоленскавтодора попался на неоплате налогов. Фото: pixabay.com.Экс-директор Смоленскавтодора попался на неоплате налогов. Фото: pixabay.com.
Изменить размер текста:

Экс-директор Смоленскавтодора подозревается в неоплате налогов на сумму 46 млн рублей, сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Смоленской области (по взаимодействию со СМИ) Наталья Зуева. По версии следствия, с января 2015 по март 2018 он вносил ложные сведения в налоговые декларации.

В настоящее время следователи изучают документы и устанавливают все обстоятельства преступления.

Ранее в Смоленске задержали предпринимателя, работавшего в сфере грузоперевозок. Тот скрывал доход с января 2014 года по сентябрь 2016-го. Недоплата по налоговым обязательствам составила 49 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
У 403 жителей Смоленской области выявили коронавирус
В Смоленске выбрали лучший плакат к юбилею Победы
В Смоленской области для пациентов с Covid-19 создано 507 коек
Смоленские ветераны получат бесплатные мобильные телефоны
Экс-директор Смоленскавтодора попался на неоплате налогов
В Смоленске отремонтируют мемориал на улице Маршала Конева
В двух новый районах Смоленщины найден Covid-19
В Смоленске молодой парень убил знакомого после ссоры
В Смоленске у ГАЗели оторвало кузов на перекрестке
Дистанционное обучение для большой семьи из Смоленска стало удобнее
На железнодорожном вокзале Смоленска проведена дезинфекция
369 человек заразились Covid-19 в Смоленской области
Смоляне отдали голоса за новый рынок для фермеров
В Смоленской области ищут мужчину
Смоленский Лицей попал в список лучших школ в России
В Смоленском Поозерье закрыли лагеря и базы отдыха
В Смоленске появился «Сад памяти»
В Смоленске мужчина изнасиловал 13-летнего ребенка
В Смоленске регистрация машин идет только по записи
Трамвайные пути на улице Николаева в Смоленске будут бесшовными