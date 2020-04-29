Экс-директор Смоленскавтодора попался на неоплате налогов
Экс-директор Смоленскавтодора подозревается в неоплате налогов на сумму 46 млн рублей, сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Смоленской области (по взаимодействию со СМИ) Наталья Зуева. По версии следствия, с января 2015 по март 2018 он вносил ложные сведения в налоговые декларации.
В настоящее время следователи изучают документы и устанавливают все обстоятельства преступления.
Ранее в Смоленске задержали предпринимателя, работавшего в сфере грузоперевозок. Тот скрывал доход с января 2014 года по сентябрь 2016-го. Недоплата по налоговым обязательствам составила 49 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU