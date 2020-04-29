2020-04-29T08:53:32+03:00
Общество

Смоленские ветераны получат бесплатные мобильные телефоны

Средства связи с безлимитным тарифом будут выдаваться пожизненно
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смоленские ветераны получат бесплатные мобильные телефоны. Фото: из архива администрации Смоленской области.Смоленские ветераны получат бесплатные мобильные телефоны. Фото: из архива администрации Смоленской области.
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Смоленские ветераны получат бесплатные мобильные телефоны с безлимитным тарифом, что позволит пожилым людям оставаться на связи с родными, врачами и работникам соцслужб, пишет «Российская газета». По словам председателя Российского исторического общества, сопредседателя оргкомитета «Наша Победа» Сергея Нарышкина, первая партия телефонов для ветеранов уже отправлена в регионы.

Отмечается, герои войны получат пожизненное обслуживание мобильников, в память которых заранее внесены «полезные» номера.

Ранее обсуждалось, что и пользование стационарными телефонами с 1 мая для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда, проживающим, в том числе, на территории Смоленской области, будет бесплатным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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