Смоленские ветераны получат бесплатные мобильные телефоны
Смоленские ветераны получат бесплатные мобильные телефоны с безлимитным тарифом, что позволит пожилым людям оставаться на связи с родными, врачами и работникам соцслужб, пишет «Российская газета». По словам председателя Российского исторического общества, сопредседателя оргкомитета «Наша Победа» Сергея Нарышкина, первая партия телефонов для ветеранов уже отправлена в регионы.
Отмечается, герои войны получат пожизненное обслуживание мобильников, в память которых заранее внесены «полезные» номера.
Ранее обсуждалось, что и пользование стационарными телефонами с 1 мая для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда, проживающим, в том числе, на территории Смоленской области, будет бесплатным.
ИСТОЧНИК KP.RU