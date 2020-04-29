2020-04-29T09:39:27+03:00
Общество

В Смоленской области для пациентов с Covid-19 создано 507 коек

Кислород подводится к 289
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленской области для пациентов с Covid-19 создано 507 коек. Фото: из архива издания.В Смоленской области для пациентов с Covid-19 создано 507 коек. Фото: из архива издания.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленской области для пациентов с Covid-19 создано 507 коек. Кислород подводится к 289. В администрации региона отмечают, что план, установленный Министерством здравоохранения, перевыполнен. Тем не менее в регионе продолжается оснащение больниц для борьбы с коронавирусной инфекцией.

- Продолжается работа по поставке в медицинские учреждения аппаратов ИВЛ, средств индивидуальной защиты – лицевых масок, перчаток, бахил, респираторов, защитных костюмов и пр., - сообщили сотрудники пресс-службы.

Всего по данным на 28 апреля, как ранее писал «КП», в регионе 67 заболели 369 человек (+45 за сутки). В общей сложности за неделю больных стало больше на 161. Три человека погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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