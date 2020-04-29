В Смоленске выбрали лучший плакат к юбилею Победы
В Смоленске выбрали лучший плакат к юбилею Победы. Лучшей признана работа студентки 3 курса худграфа СмолГУ Ольги Ревенковой. В детской номинации победил плакат семиклассницы из гимназии №4 Полины Парменовой. Зрительские симпатии отданы Елизавете Бабаковой и Татьяны Маргевич.
В Смоленске выбрали лучший плакат к юбилею Победы. Фото: администрация г. Смоленска.
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