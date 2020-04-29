2020-04-29T10:02:34+03:00
Общество

В Смоленске выбрали лучший плакат к юбилею Победы

Работу победителя будут транслировать на видеоэкранах в столице региона
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске выбрали лучший плакат к юбилею Победы. Фото: из архива администрации Смоленской области.В Смоленске выбрали лучший плакат к юбилею Победы. Фото: из архива администрации Смоленской области.
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В Смоленске выбрали лучший плакат к юбилею Победы. Лучшей признана работа студентки 3 курса худграфа СмолГУ Ольги Ревенковой. В детской номинации победил плакат семиклассницы из гимназии №4 Полины Парменовой. Зрительские симпатии отданы Елизавете Бабаковой и Татьяны Маргевич.

В Смоленске выбрали лучший плакат к юбилею Победы. Фото: администрация г. Смоленска.

В Смоленске выбрали лучший плакат к юбилею Победы. Фото: администрация г. Смоленска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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