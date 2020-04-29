У 403 жителей Смоленской области выявили коронавирус

29 Апр 2020 2020-04-29T10:58:26+03:00

За сутки в лабораториях региона проведено более 8 тысяч тестов

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По данным Оперативного штаба на 29 апреля, коронавирусная инфекция обнаружена у 403 человек. Рост инфицированных за сутки составил +34, в числе выздоровевших по-прежнему числится 26 человек, трое погибли.

Сутки ранее, в регионе фиксировалось 369 заболевших. За неделю больных стало больше на 161. По два первых заболевших обнаружено в Кардымовском и Угранском районах Смоленской области, где раньше не фиксировался Covid-19. Наибольший рост заболевших отмечен в Вяземском, Починковском, Ельнинском, Сафоновском, Смоленском районах и самом Смоленске.

Всего в России зафиксировано 99399 заболевших, 10286 выздоровели, 972 погибли.

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ИСТОЧНИК KP.RU