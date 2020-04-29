29 Апр 2020 2020-04-29T12:35:44+03:00

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В Смоленске завершили отопительный сезон. Соответствующее постановление подписал Глава администрации Андрей Борисов. Решение принято в связи с достижением нормативной среднесуточной температуры.

Первыми от тепла отключат жилые дома, а школы, больницы и детские сады продолжат отапливать.

Напомним, стартовал отопительный сезон 25 сентября 2019 года. Из-за резкого похолодания в квартирах смолян потеплело на неделю раньше, чем в предыдущие два года.

ИСТОЧНИК KP.RU