2020-04-29T12:35:44+03:00
Общество

В Смоленске завершили отопительный сезон

Первыми от тепла отключат жилые дома
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
В Смоленске завершили отопительный сезон. Фото: pixabay.com.В Смоленске завершили отопительный сезон. Фото: pixabay.com.
Изменить размер текста:

В Смоленске завершили отопительный сезон. Соответствующее постановление подписал Глава администрации Андрей Борисов. Решение принято в связи с достижением нормативной среднесуточной температуры.

Первыми от тепла отключат жилые дома, а школы, больницы и детские сады продолжат отапливать.

Напомним, стартовал отопительный сезон 25 сентября 2019 года. Из-за резкого похолодания в квартирах смолян потеплело на неделю раньше, чем в предыдущие два года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Зеленый забор» появился на улице Лавочкина в Смоленске
В Смоленске заработала служба психологической помощи
В Смоленске завершили отопительный сезон
У 403 жителей Смоленской области выявили коронавирус
В Смоленске выбрали лучший плакат к юбилею Победы
В Смоленской области для пациентов с Covid-19 создано 507 коек
Смоленские ветераны получат бесплатные мобильные телефоны
Экс-директор Смоленскавтодора попался на неоплате налогов
В Смоленске отремонтируют мемориал на улице Маршала Конева
В двух новый районах Смоленщины найден Covid-19
В Смоленске молодой парень убил знакомого после ссоры
В Смоленске у ГАЗели оторвало кузов на перекрестке
Дистанционное обучение для большой семьи из Смоленска стало удобнее
На железнодорожном вокзале Смоленска проведена дезинфекция
369 человек заразились Covid-19 в Смоленской области
Смоляне отдали голоса за новый рынок для фермеров
В Смоленской области ищут мужчину
Смоленский Лицей попал в список лучших школ в России
В Смоленском Поозерье закрыли лагеря и базы отдыха
В Смоленске появился «Сад памяти»
В Смоленске мужчина изнасиловал 13-летнего ребенка
В Смоленске регистрация машин идет только по записи
Трамвайные пути на улице Николаева в Смоленске будут бесшовными