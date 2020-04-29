2020-04-29T13:05:43+03:00
Общество

В Смоленске заработала служба психологической помощи

Консультирование и необходимая помощь оказывается анонимно
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске заработала служба психологической помощи. Фото: pixabay.com.В Смоленске заработала служба психологической помощи. Фото: pixabay.com.
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В Смоленске на базе областного психоневрологического диспансера заработала служба психологической помощи. По словам сотрудников областной администрации, получить консультацию можно при личном обращении в диспансер, а также по телефону доверия. Вся помощь оказывается анонимно.

Телефоны для консультации - 32-71-06 и 8-920-324-48-53 (с 9.00 до 16.00 в рабочие дни).

- Поддержка населения оказывается в целях снижения психологического дискомфорта в условиях создавшейся эпидемиологической обстановки, связанной с пандемией новой коронавируснорй инфекции, - сообщили сотрудники пресс-служба администрации региона.

По данным на 29 апреля, в Смоленской области Covid-19 зафиксирован у 403 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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