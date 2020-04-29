2020-04-29T14:16:43+03:00
Общество

«Зеленый забор» появился на улице Лавочкина в Смоленске

В столице региона продолжаются работы по озеленению
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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«Зеленый забор» появился на улице Лавочкина в Смоленске. Фото: администрация г. Смоленска.«Зеленый забор» появился на улице Лавочкина в Смоленске. Фото: администрация г. Смоленска.
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На улице Лавочкина в Смоленске высадили «зеленый забор» из 188 саженцев пузыреплодника. Кустарник украсил местность и в дальнейшем будет служить живым щитом от пыли и шума.

- Кустарник сочетает в себе неприхотливость в уходе с декоративностью, быстро растёт, хорошо переносит обрезку, успешно приспосабливается к особенностям местного климата, - сообщили сотрудники городской администрации.

Также в настоящее время идут работы по благоустройству воинских захоронений. А в Реадовском парке разбили Сад памяти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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