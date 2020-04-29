2020-04-29T16:08:29+03:00
Происшествия

СКР проверит информацию о вяземском стрелке

Мужчина выстрелил по машине молодых людей, громко слушающих музыку
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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СКР проверит информацию о вяземском стрелке. Фото: pixabay.com.СКР проверит информацию о вяземском стрелке. Фото: pixabay.com.
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Региональный СКР проверит информацию о вяземском стрелке. Ранее в ряде СМИ сообщалось, что мужчина из охотничьего ружья выстрелил по машине молодых людей, громко слушающих музыку после того, как те не отреагировали на замечание сделать ее тише.

- Следователями СК будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе была ли реальная угроза для жизни или здоровья граждан, находившихся на месте происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили сотрудники ведомства.

Ранее "КП" писала, что в Смоленске вандалы изуродовали машину на парковке. Автомобиль разукрасили краской и залили монтажной пеной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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