СКР проверит информацию о вяземском стрелке
Региональный СКР проверит информацию о вяземском стрелке. Ранее в ряде СМИ сообщалось, что мужчина из охотничьего ружья выстрелил по машине молодых людей, громко слушающих музыку после того, как те не отреагировали на замечание сделать ее тише.
- Следователями СК будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе была ли реальная угроза для жизни или здоровья граждан, находившихся на месте происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили сотрудники ведомства.
Ранее "КП" писала, что в Смоленске вандалы изуродовали машину на парковке. Автомобиль разукрасили краской и залили монтажной пеной.
ИСТОЧНИК KP.RU