2020-04-29T17:04:28+03:00
Происшествия

В Смоленске работникам предприятия-банкрота выплатили долг по зарплате

Бывший работодатель своевременно не заплатил за работу 8 сотрудникам 320 тысяч рублей
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске работникам предприятия-банкрота выплатили долг по зарплате. Фото: pixabay.com.В Смоленске работникам предприятия-банкрота выплатили долг по зарплате. Фото: pixabay.com.
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В Смоленске работникам предприятия-банкрота ООО «Полимикс» выплатили долг по зарплате. Бывший работодатель своевременно не заплатил за выполненную работу 8 сотрудникам 320 тысяч рублей, сообщил старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ и общественностью Александр Боровиков.

- Прокуратурой Заднепровского района в адрес директора предприятия было внесено представление, а в мировой суд 8 исковых заявлений. Меры реагирования удовлетворены, долг по зарплате полностью закрыт, - прокомментировал официальный представитель ведомства.

Ранее экс-директор Смоленскавтодора попал под подозрения за неуплату налогов на сумму 46 млн рублей. По версии следствия, с января 2015 по март 2018 он вносил ложные сведения в налоговые декларации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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