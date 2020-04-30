30 Апр 2020 2020-04-30T08:17:43+03:00

Специалист-эксперт управления закрыла глаза на работу предпринимателя в период ограничительных мероприятий и вернула ему ранее изъятую контрафактную продукцию

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Сотрудницу смоленского Роспотребнадзора задержали за крупную взятку на одной из улиц города. За 450 тысяч рублей специалист-эксперт управления закрыла глаза на работу предпринимателя в период ограничительных мероприятий и вернула ему ранее изъятую контрафактную продукцию – сигареты и курительные смеси. Действовала женщина через посредника, который получил от коммерсанта деньги в одном из кафе.

Оба подозреваемых задержаны. Преступление выявлено в ходе совместной операции сотрудников региональных управлений СК и ФСБ России.

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ИСТОЧНИК KP.RU