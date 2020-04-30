Сотрудницу смоленского Роспотребнадзора задержали за крупную взятку
Сотрудницу смоленского Роспотребнадзора задержали за крупную взятку на одной из улиц города. За 450 тысяч рублей специалист-эксперт управления закрыла глаза на работу предпринимателя в период ограничительных мероприятий и вернула ему ранее изъятую контрафактную продукцию – сигареты и курительные смеси. Действовала женщина через посредника, который получил от коммерсанта деньги в одном из кафе.
Оба подозреваемых задержаны. Преступление выявлено в ходе совместной операции сотрудников региональных управлений СК и ФСБ России.
Читай также:
В Смоленске бывший работодатель своевременно не заплатил за работу 8 сотрудникам 320 тысяч рублей (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU