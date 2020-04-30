2020-04-30T08:36:11+03:00
Общество

Исхудавшие медведи попали в фотоловушку в Смоленском Поозерье

Медведица с медвежонком искали в лесу что-нибудь вкусное и съедобное
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
Исхудавшие медведи попали в фотоловушку в Смоленском Поозерье. Фото: скриншот видео паблика "Живая природа" ВКонтакте.Исхудавшие медведи попали в фотоловушку в Смоленском Поозерье. Фото: скриншот видео паблика "Живая природа" ВКонтакте.
Изменить размер текста:

Исхудавшие медведи попали в фотоловушку в Смоленском Поозерье. Медведица с медвежонком бродили по лесу в поисках чего-нибудь вкусного и пришли на подкормочную площадку.

Отметим, первые следы косолапых после зимы сотрудники нацпарка заметили в марте. Согласно приметам, пробуждение медведей свидетельствует о начале весны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24