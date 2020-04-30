30 Апр 2020 2020-04-30T08:36:11+03:00

Исхудавшие медведи попали в фотоловушку в Смоленском Поозерье. Фото: скриншот видео паблика "Живая природа" ВКонтакте.

Медведица с медвежонком искали в лесу что-нибудь вкусное и съедобное

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Исхудавшие медведи попали в фотоловушку в Смоленском Поозерье. Медведица с медвежонком бродили по лесу в поисках чего-нибудь вкусного и пришли на подкормочную площадку.

Отметим, первые следы косолапых после зимы сотрудники нацпарка заметили в марте. Согласно приметам, пробуждение медведей свидетельствует о начале весны.

ИСТОЧНИК KP.RU