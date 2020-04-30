2020-04-30T09:29:06+03:00
Общество

Пациента с коронавирусом из Десногорска направили на лечение в Москву

55 жителя города атомщиков находятся под медицинским наблюдением
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Пациента с коронавирусом из Десногорска направили на лечение в Москву. Фото: из архива издания.Пациента с коронавирусом из Десногорска направили на лечение в Москву. Фото: из архива издания.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Пациента с коронавирусом из Десногорска направили на лечение в Москву, трое переведены в Клиническую больницу на Покровке, четверо проходят лечение на дому, 15 выписано, сообщил и.о. главного врача медицинской части Владимир Кротов. 24 жителя города атомщиков находятся под медицинским наблюдением, так как вернулись из стран, где регистрируется заболеваемость новой коронавирусной инфекцией, еще 17 побывали в соседних регионах, где также зафиксирована инфекция, а 14 контактировали с прибывшими.

Всего в Смоленской области коронавирус выявлен у 403 жителей Смоленской области. За сутки лаборатории делают более 8 тысяч тестов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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