30 Апр 2020 2020-04-30T10:08:45+03:00

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Добровольцы помогли Марии Исаковой из Починковского района найти утерянный паспорт. Без документа женщина не могла заменить банковскую карту, на которую приходила пенсия, из-за ее истекшего срока действия. Решить проблему удалось найти после обращения на страницу Волонтерского центра «Единой России».

На следующий же день добровольцы совместно с главой Стодолищенской администрации Любовью Зиновьевой выехали к семье, чтобы помочь восстановить документы и привезти продукты, пока банковская карта не будет восстановлена.

Через пару дней проблему удалось решить. Увидев статью, на связь с волонтерами вышла жительница соседнего района, которая нашла документ в магазине и пыталась разыскать хозяйку в Рославльском районе, в котором прописана Мария Григорьевна Исакова. Паспорт был возвращен, а банковская карта заменена.

Навестить 80-летнюю жительницу области приехал и активный участник Волонтерского центра «Единой России», предприниматель, участник предварительного голосования Владимир Бурдули. Гость пообщался с пенсионеркой, передал продукты и пожелал женщине крепкого здоровья.

Телефоны Волонтерского центра «Единой России»: 8-800-100-59-67; 31-95-13.

Добровольцы помогли пожилой смолянке найти утерянный паспорт. Фото: smolensk.er.ru.

Ранее партийцы на личные деньги приобрели более 20 ноутбуков для смоленских выпускников из многодетных семей. Еще одна семья была обеспечена необходимой оргтехникой.

ИСТОЧНИК KP.RU