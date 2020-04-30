30 Апр 2020 2020-04-30T10:38:40+03:00

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Еще у 26 жителей Смоленской области выявили коронавирус, сообщает Оперативный штаб. По данным на 30 апреля, инфекция выявлена у 429 человек. Сутки ранее заболевших было 403. В числе выздоровевших по-прежнему числится 26 человек, трое погибли.

В Смоленской области для пациентов с Covid-19 создано 507 коек. Кислород подводится к 289. План, установленный Министерством здравоохранения, в регионе перевыполнен, но места для больных продолжат создавать. Уже известно, что в Рославльской ЦРБ переоборудуют 40 коек.

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ИСТОЧНИК KP.RU