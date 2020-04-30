30 Апр 2020 2020-04-30T11:40:02+03:00

Животное могло погибнуть во время пожара в квартире жилого дома

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В Рославле пожарные спасли енота: животное находилось в клетке в одной из квартир дома на улице Комсомольская, когда случился пожар. Спасатели взломали дверь, так ка никого из хозяев дома не было, и вынесли испуганного зверька на свежий воздух.

- Животное не пострадало. Причину пожара предстоит узнать специалистам, - сообщили сотрудники пресс-службы МЧС РФ по Смоленской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU