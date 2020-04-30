30 Апр 2020 2020-04-30T13:01:39+03:00

О мерах поддержки, на которые могут претендовать жители региона, в прямом эфире расскажет заместитель председателя комитета Госдумы Ольга Окунева

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Смолянам в прямом эфире расскажут о выплатах на детей в период пандемии. О мерах поддержки, на которые могут претендовать жители региона, в прямом эфире расскажет заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева. Посмотреть трансляцию можно в аккаунтах Волонтерского центра «Единой России» в Instagram и «Вконтакте».

К слову, ранее депутаты областной Думы дополнили областной закон новым положением, которое позволяет многодетным семьям направить средства маткапитала на приобретение автомобиля или автобуса. Транспорт должен быть отечественного производства, а мощность двигателя до 200 л.с. Также на заседании было принято решение на время ограничительных мер до 30 сентября 2020 года избавить семьи от хождения по структурам. При появлении на свет третьего и последующих детей родителям продлят меры поддержки без обращения в органы соцзащиты. А с 1 января 2021 года большая семья получит 30-процентную компенсацию расходов по услуге «Обращение с ТКО».

Смолянам расскажут о выплатах на детей в период пандемии.

Начало трансляции в 20.00. 0+

ИСТОЧНИК KP.RU