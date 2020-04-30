2020-04-30T14:23:40+03:00
Общество

В Сафонове начали производить одноразовую спецодежду

Предприятие шьет 500 комплектов при потребности в 200 тыс. в сутки
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Сафонове начали производить одноразовую спецодежду. Фото: из открытых источников.В Сафонове начали производить одноразовую спецодежду. Фото: из открытых источников.
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В Сафонове начали производить одноразовую спецодежду для инфекционистов. Швейная фабрика «Орел» отшивает 500 комплектов в сутки при потребности в них в нынешней эпидемиологической ситуации по стране в 200 тыс. штук.

Кроме того, ранее в Гагарине начали производить многоразовые защитные костюмы и маски для врачей (подробнее). Также на полках магазинов появились антисептики местного производства (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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