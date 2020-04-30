В Смоленской области собирают воспоминания о войне

30 Апр 2020 2020-04-30T14:51:15+03:00

Жителям регионе предлагают выложить в соцсетях военные фотографии, письма с фронта, донесения командиров - все то, что отражает вклад дедов и прадедов в Победу

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Рассказать историю своих родственников можно также в виде эссе или видеоролика. Публикацию подкрепить хештегами #каждаяисторияважна и #МГЕР67, чтобы организаторы увидели публикации. Помимо социальных сетей материалы можно направлять до 9 мая на почту 67.mger@gmail.com.

- Мы ежегодно запускаем проект «Наследники непридуманной истории» в преддверии Дня Победы. Здорово, что потомки стараются преумножить историческую память, делятся фронтовыми историями, фотографиями, письмами своих предков. Попытки переписать историю предпринимаются по сей день. Задача «Наследников непридуманной истории» - не допустить этого. Молодёжь должна знать историю своей страны и гордиться ею», - отметила руководитель «Молодой Гвардии «Единой России» в Смоленской области Ирина Водопьянова.

Каждый день организаторы проекта будут делиться историями о фронтовиках и их героических поступках в группе «Молодой Гвардии «Единой России» ВКонтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU