В Смоленской области собирают воспоминания о войне
Рассказать историю своих родственников можно также в виде эссе или видеоролика. Публикацию подкрепить хештегами #каждаяисторияважна и #МГЕР67, чтобы организаторы увидели публикации. Помимо социальных сетей материалы можно направлять до 9 мая на почту 67.mger@gmail.com.
- Мы ежегодно запускаем проект «Наследники непридуманной истории» в преддверии Дня Победы. Здорово, что потомки стараются преумножить историческую память, делятся фронтовыми историями, фотографиями, письмами своих предков. Попытки переписать историю предпринимаются по сей день. Задача «Наследников непридуманной истории» - не допустить этого. Молодёжь должна знать историю своей страны и гордиться ею», - отметила руководитель «Молодой Гвардии «Единой России» в Смоленской области Ирина Водопьянова.
Каждый день организаторы проекта будут делиться историями о фронтовиках и их героических поступках в группе «Молодой Гвардии «Единой России» ВКонтакте.
ИСТОЧНИК KP.RU