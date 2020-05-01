1 Май 2020 2020-05-01T09:58:00+03:00

Кафе, торговые центры, школы, вузы и другие досуговые и образовательные учреждения остаются закрытыми

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В Смоленской области режим повышенной готовности продлили до 12 мая. Соответствующие изменения в Указ подписал губернатор Алексей Островский. Кафе, торговые центры, школы, вузы и другие досуговые и образовательные учреждения остаются закрытыми. Также в городе отменено проведение массовых мероприятий. Ранее власти перенесли проведение Парада Победы на 9 мая, а акция Бессмертный полк пройдет онлайн.

До 1 июня приостановлено бронирование мест в домах отдыха, санаториях, детских лагерях. Посещение парка возможно только с разрешения администрации национального парка, которое можно получить на их сайте.

Из-за продленных ограничительных мер смолянам рекомендуют продолжить соблюдать режим самоизоляции и избегать мест скопления людей.

С полным текстом Указа можно ознакомиться здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU