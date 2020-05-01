В Смоленской области режим повышенной готовности продлили до 12 мая
В Смоленской области режим повышенной готовности продлили до 12 мая. Соответствующие изменения в Указ подписал губернатор Алексей Островский. Кафе, торговые центры, школы, вузы и другие досуговые и образовательные учреждения остаются закрытыми. Также в городе отменено проведение массовых мероприятий. Ранее власти перенесли проведение Парада Победы на 9 мая, а акция Бессмертный полк пройдет онлайн.
До 1 июня приостановлено бронирование мест в домах отдыха, санаториях, детских лагерях. Посещение парка возможно только с разрешения администрации национального парка, которое можно получить на их сайте.
Из-за продленных ограничительных мер смолянам рекомендуют продолжить соблюдать режим самоизоляции и избегать мест скопления людей.
С полным текстом Указа можно ознакомиться здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU