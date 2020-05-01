1 Май 2020 2020-05-01T10:56:37+03:00

Число пациентов с коронавирусом в Смоленской области выросло до 455. Фото: pixabay.com.

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Число пациентов с коронавирусом в Смоленской области выросло до 455. Тем самым за сутки рост заболевших стало больше на 26. При этом 27 человек выздоровели, трое погибли.

Ранее губернатор Алексей Островский подписал изменения в Указ о режиме повышенной готовности. Ограничительные меры продлены до 12 мая. В регионе не работают кафе, рестораны, торговые центры и др. места, которые могут вызвать скопление людей, отменены массовые мероприятия. Людей просят воздержаться от прогулок и соблюдать режим самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU