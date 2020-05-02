Число выздоровевших от коронавируса смолян выросло до 69

2 Май 2020 2020-05-02T13:31:53+03:00

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По данным на 2 мая, число выздоровевших от коронавируса смолян выросло более чем в два раза и достигло 69. Новых погибших в регионе не зафиксировано. 499 пациентам поставлен диагноз Covid-19. За сутки заболевших стало больше на 44 человека.

Лидером по числу заразившихся остается Вяземский район. В настоящее время коронавирус подтвержден у 215 людей. На втором месте – Смоленск (98 человек), на третье поднялся Починковский район (40).

Ранее «КП» рассказал о праздновании Дня Победы в Смоленске. 9 мая большинство мероприятий пройдут онлайн.

ИСТОЧНИК KP.RU