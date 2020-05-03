3 Май 2020 2020-05-03T12:18:02+03:00

В Смоленске часть крепостной стены хотят переделать под кафе. Фото: администрация г. Смоленска.

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Дизайнеры представили новую концепцию использования части крепостной стены. Один из фрагментов предполагается использовать как молодежное кафе. При этом концепция подразумевает посещения «Квартала Музеев» с держащими оборону пушками XVIII-XIX веков.

- Важно было задействовать саму стену, ведь на неё так и хочется взобраться: организованы сидящие места, ограждения, присутствует озеленение самшитовыми растениями, наличие пристроенных к стене лестниц. Был сохранен существующий «старинный» облик прясла, чтобы подчеркнуть обведшие и заросшие временем руины, сохраняя живописность места, - рассказали о концепции сотрудники городской администрации.

Напомним, всего дизайнеры предложили 33 концепции использования памятника.

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ИСТОЧНИК KP.RU