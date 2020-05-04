На улице Кирова в Смоленске в ДТП перевернулась машина
Водитель не справился с управлением после того, как у автомобиля во время движения открылся капот
На улице Кирова в Смоленске в ДТП перевернулась машина. Фото: паблик «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте.
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На улице Кирова в Смоленске в ДТП перевернулась машина. Авария произошла в районе полуночи 3 мая.
- Он ехал обгонял нас и у него на ходу открылся капот. При торможении водитель врезался правой стороной в «Лачети», а дальше то, что на фото, - написал очевидец происшествия.
К счастью, в аварии кроме машин никто не пострадал.
Ранее на перекрестке Кирова – Гагарина у «Газели» оторвало кузов. Железный короб съехал с машины прямо на проезжую часть.
ИСТОЧНИК KP.RU