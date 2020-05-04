2020-05-04T08:25:34+03:00
Общество

Посетители Смоленского Поозерья сняли на видео необычного зверька

Грызун прятался в листве
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Посетители Смоленского Поозерья сняли на видео необычного зверька. Фото: паблик «Живая природа» ВКонтакте.Посетители Смоленского Поозерья сняли на видео необычного зверька. Фото: паблик «Живая природа» ВКонтакте.
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Посетители Смоленского Поозерья сняли на видео необычного зверька. Маленькая мышка песочного окраса пряталась в ковре из листьев. Гости Поозерья задались вопросом, что это может быть за зверь.

По мнению пользователей интернета, маленький грызун похож на лесную соню. Зверьки питаются желудями, орешками и косточками яблок. Известны тем, что в случае опасности шерсть на хвосте встаёт торчком, а стержень хвоста приобретает тёмно-розовый цвет.

Ранее в фотоловушку Смоленского Поозерья попали исхудавшие медведи. Медведица с медвежонком искали в лесу что-нибудь вкусное и съедобное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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