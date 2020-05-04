2020-05-04T08:59:13+03:00
Происшествия

Из-за удара молнии сгорел жилой дом под Рославлем

Двухэтажное строение вспыхнуло, как спичка
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Из-за удара молнии сгорел жилой дом под Рославлем. Фото: скриншот видео ВКонтакте.Из-за удара молнии сгорел жилой дом под Рославлем. Фото: скриншот видео ВКонтакте.
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В деревне Малые Кириллы сгорел жилом дом. Предположительно строение загорелось от удара молнии. Кадры горящего дома опубликовал утром 4 мая паблик «Жалобная книга. Смоленск» ВКонтакте.

Пострадал ли кто-то из людей, не сообщается.

Видео: «Жалобная книга. Смоленск» ВКонтакте.

Из-за удара молнии сгорел жилой дом под Рославлем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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