Из-за удара молнии сгорел жилой дом под Рославлем
Двухэтажное строение вспыхнуло, как спичка
Из-за удара молнии сгорел жилой дом под Рославлем. Фото: скриншот видео ВКонтакте.
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В деревне Малые Кириллы сгорел жилом дом. Предположительно строение загорелось от удара молнии. Кадры горящего дома опубликовал утром 4 мая паблик «Жалобная книга. Смоленск» ВКонтакте.
Пострадал ли кто-то из людей, не сообщается.
Видео: «Жалобная книга. Смоленск» ВКонтакте.
Из-за удара молнии сгорел жилой дом под Рославлем.
ИСТОЧНИК KP.RU