В Рославле рыжая лиса снова появилась в городе
Дикое животное разгуливает по улицам, пугая местных жителей
В Рославле рыжая лиса снова появилась в городе. Фото: "Главное в Рославле" ВКонтакте.
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Рыжая лиса снова попала в объективы камер жителей Рославля. Дикое животное в очередной раз вышло из леса и прогуливалось по улицам города, пугая местных жителей. Но не всех, некоторые по-прежнему утверждают, что зверь не опасен.
Ранее «КП» неоднократно писала о рыжей лисице. То животное охотилось на птиц, то просто бродило в центре города. Также сообщалось, что у лисы недавно появилось потомство.
ИСТОЧНИК KP.RU