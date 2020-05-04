2020-05-04T10:09:34+03:00
Происшествия

В Рославле рыжая лиса снова появилась в городе

Дикое животное разгуливает по улицам, пугая местных жителей
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Рославле рыжая лиса снова появилась в городе. Фото: "Главное в Рославле" ВКонтакте.В Рославле рыжая лиса снова появилась в городе. Фото: "Главное в Рославле" ВКонтакте.
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Рыжая лиса снова попала в объективы камер жителей Рославля. Дикое животное в очередной раз вышло из леса и прогуливалось по улицам города, пугая местных жителей. Но не всех, некоторые по-прежнему утверждают, что зверь не опасен.

Ранее «КП» неоднократно писала о рыжей лисице. То животное охотилось на птиц, то просто бродило в центре города. Также сообщалось, что у лисы недавно появилось потомство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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