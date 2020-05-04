4 Май 2020 2020-05-04T11:11:40+03:00

На улице Николаева в Смоленске продлили ограничение движения. Фото: администрация г. Смоленска.

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На улице Николаева в Смоленске продлили ограничение движения, сообщает комитет по информационной политике администрации города. С 6 по 10 мая будет прекращено движение транспорта по нечетной стороне улицы Николаева (участок от 1-го Краснинского переулка до улицы Багратиона). Также до 14 июня продлевается ранее введенные ограничения по четной половине (на участке от проспекта Гагарина до улицы Багратиона).

Изменения в организации движения приняты в связи с ремонтом дороги. Водителей просят с пониманием отнестись к временным ограничениям и заранее продумать пути передвижения.

Ранее КП» писала, что на улице вырубили деревья, представляющие опасность для пешеходов.

ИСТОЧНИК KP.RU