Пять человек погибли от коронавируса в Смоленской области
Еще один человек, у которого ранее был диагностирован коронавирус, погиб в Смоленской области. Таким образом, по данным на 4 мая, в регионе зарегистрировано пять летальных исходов. Вместе с этим растет и число заразившихся. За сутки их стало больше на 12. Сегодня Covid-19 обнаружен у 520 человек. Еще у 3157 жителей региона подозревают наличие инфекции. 83 человека полностью выздоровели.
Топ 5 районов-лидеров по числу заразившихся Covid-19:
Вяземский - 218
Смоленск – 99
Починковский – 47
Гагаринский – 38
Дорогобужский - 18
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ИСТОЧНИК KP.RU