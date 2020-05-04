Пять человек погибли от коронавируса в Смоленской области

4 Май 2020 2020-05-04T12:37:15+03:00

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Еще один человек, у которого ранее был диагностирован коронавирус, погиб в Смоленской области. Таким образом, по данным на 4 мая, в регионе зарегистрировано пять летальных исходов. Вместе с этим растет и число заразившихся. За сутки их стало больше на 12. Сегодня Covid-19 обнаружен у 520 человек. Еще у 3157 жителей региона подозревают наличие инфекции. 83 человека полностью выздоровели.

Топ 5 районов-лидеров по числу заразившихся Covid-19:

Вяземский - 218

Смоленск – 99

Починковский – 47

Гагаринский – 38

Дорогобужский - 18

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ИСТОЧНИК KP.RU