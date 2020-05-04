4 Май 2020 2020-05-04T14:26:33+03:00

Два человека пострадали, перевернувшись в машине под Смоленском. Фото: из архива издания. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Водитель «девятки» не справился с управлением и съехал с дороги в кювет

Изменить размер текста: A A

Два человека пострадали, перевернувшись в машине. ДТП произошло в 18.00 3 мая на 25-м км автодороги «Духовщина-Шиловичи».

По информации сотрудников отдела пропаганды областного УГИБДД, 50-летний водитель «девятки» не выбрал безопасную скорость и потерял управление. На скорости машина слетела в кювет и перевернулась.

Отмечается, что травмы получил сам водитель и его 33-летний пассажир.

Ранее другой автомобиль перевернулся на улице Кирова в Смоленске. К счастью, в аварии никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU