Два человека пострадали, перевернувшись в машине под Смоленском
Водитель «девятки» не справился с управлением и съехал с дороги в кювет
Два человека пострадали, перевернувшись в машине под Смоленском. Фото: из архива издания.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Два человека пострадали, перевернувшись в машине. ДТП произошло в 18.00 3 мая на 25-м км автодороги «Духовщина-Шиловичи».
По информации сотрудников отдела пропаганды областного УГИБДД, 50-летний водитель «девятки» не выбрал безопасную скорость и потерял управление. На скорости машина слетела в кювет и перевернулась.
Отмечается, что травмы получил сам водитель и его 33-летний пассажир.
Ранее другой автомобиль перевернулся на улице Кирова в Смоленске. К счастью, в аварии никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU