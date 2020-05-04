2020-05-04T14:26:33+03:00
Происшествия

Два человека пострадали, перевернувшись в машине под Смоленском

Водитель «девятки» не справился с управлением и съехал с дороги в кювет
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Два человека пострадали, перевернувшись в машине под Смоленском. Фото: из архива издания.Два человека пострадали, перевернувшись в машине под Смоленском. Фото: из архива издания.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Два человека пострадали, перевернувшись в машине. ДТП произошло в 18.00 3 мая на 25-м км автодороги «Духовщина-Шиловичи».

По информации сотрудников отдела пропаганды областного УГИБДД, 50-летний водитель «девятки» не выбрал безопасную скорость и потерял управление. На скорости машина слетела в кювет и перевернулась.

Отмечается, что травмы получил сам водитель и его 33-летний пассажир.

Ранее другой автомобиль перевернулся на улице Кирова в Смоленске. К счастью, в аварии никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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