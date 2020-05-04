2020-05-04T16:19:24+03:00
Общество

Смоленский губернатор снова побыл волонтером

Алексей Островский побывал в гостях у жительницы Краснинского района
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смоленский губернатор снова побыл волонтером. Фото: администрация Смоленской области.Смоленский губернатор снова побыл волонтером. Фото: администрация Смоленской области.
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Смоленский губернатор Алексей Островский снова побыл волонтером и привез продукты жительнице Краснинского района.

- Потрясающая оптимистка, несмотря на особенно сложное для пенсионеров время. Очень обрадовалась привезённым продуктам. Вступайте в ряды волонтёров! Нас должно быть ещё больше #МыВместе, - написал глава региона в соцсетях.

Ранее губернатор навестил жительницу областного центра, пребывающую в режиме самоизоляции.

Напомним, волонтерский проект, направленный на помощь самым незащищенным людям, работает в регионе несколько недель. Сегодня помощь гражданам оказывают около 500 волонтеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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