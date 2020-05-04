2020-05-04T16:41:06+03:00
Общество

Смоляне рассказали о новом виде мошенничества во время коронавируса

Жителям областного центра предлагают оформить компенсацию за карантин на сайте Госуслуг
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смоляне рассказали о новом виде мошенничества во время коронавируса. Фото: pixabay.com.Смоляне рассказали о новом виде мошенничества во время коронавируса. Фото: pixabay.com.
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Смоляне рассказали о новом виде мошенничества, который появился во время коронавируса. Жителям областного центра рассылают сообщения с предложением оформить компенсацию за карантин на сайте Госуслуг.

Смоляне рассказали о новом виде мошенничества во время коронавируса. Фото: паблик "Жалобная книга. Смоленск" ВКонтакте.

Смоляне рассказали о новом виде мошенничества во время коронавируса. Фото: паблик "Жалобная книга. Смоленск" ВКонтакте.

- Мошенники не дремлют, - написала смолянка в соцсетях.

Жителей региона просят быть бдительными, получая подобные сообщения, не переходить по неизвестным ссылкам и не сообщать третьим лицам данные своих банковских карт.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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